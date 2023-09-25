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25 сентября, 15:15

Технологии

Сергей Собянин: в Москве разработан уникальный промышленный компьютер

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Московский производитель электроники создал универсальный промышленный компьютер, отечественных аналогов у него нет. Машина помогает управлять инфраструктурой в электроэнергетике, промышленности и информационной безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Устройство может одновременно выполнять несколько задач и хранить большой объем информации, при этом оно потребляет меньше энергии и долго работает автономно. Этот компьютер можно использовать в помещениях, которые редко или трудно обслуживаются.

Всего в столице более 100 компаний, которые выпускают компьютерную технику, электронику и оптику. За семь месяцев их производство выросло более чем на 28%, если сравнивать с 2022 годом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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