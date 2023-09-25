Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 20 тысяч патентов зарегистрировали в Московском инновационном кластере. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Базовые параметры проекта МЦД-5 презентуют до конца года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

Отопительный сезон в Москве может начаться позже на две недели из-за теплой погоды. Об этом заявили синоптики.