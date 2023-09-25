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25 сентября, 14:30

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Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у станций "Планерная" и "Нижегородская"

Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Собянин сообщил о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 20 тысяч патентов зарегистрировали в Московском инновационном кластере. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Базовые параметры проекта МЦД-5 презентуют до конца года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

Отопительный сезон в Москве может начаться позже на две недели из-за теплой погоды. Об этом заявили синоптики.

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