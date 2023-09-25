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Новости

25 сентября, 13:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у станций "Планерная" и "Нижегородская"

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у станций "Планерная" и "Нижегородская"

Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Собянин сообщил о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2023 года работы по благоустройству закончат у станций метро "Планерная" и "Нижегородская". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 600 зон отдыха создали у поликлиник Москвы в рамках первого этапа реконструкции. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Синоптики предупредили москвичей об аномально высоком атмосферном давлении на протяжении всей недели с 25 сентября. Во вторник, 26 сентября, давление будет самое высокое – 761 миллиметр ртутного столба.

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