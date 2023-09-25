Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у станций "Планерная" и "Нижегородская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2023 года работы по благоустройству закончат у станций метро "Планерная" и "Нижегородская". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 600 зон отдыха создали у поликлиник Москвы в рамках первого этапа реконструкции. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Синоптики предупредили москвичей об аномально высоком атмосферном давлении на протяжении всей недели с 25 сентября. Во вторник, 26 сентября, давление будет самое высокое – 761 миллиметр ртутного столба.