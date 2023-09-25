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Новости

25 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Собянин сообщил о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса

Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

Новости часа: почти 40 новых станций метро построят в Москве до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили благоустройство у станции метро "Лианозово". Работы почти выполнены и у "Свиблова". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Земельные участки по льготной ставке предоставили 20 предпринимателям под промышленные предприятия. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ночной ливень в Москве стал последним в этом месяце. О погодных условиях рассказали столичные синоптики.

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