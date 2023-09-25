Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили благоустройство у станции метро "Лианозово". Работы почти выполнены и у "Свиблова". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Земельные участки по льготной ставке предоставили 20 предпринимателям под промышленные предприятия. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ночной ливень в Москве стал последним в этом месяце. О погодных условиях рассказали столичные синоптики.