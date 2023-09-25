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Новости

25 сентября, 12:00

Общество

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса

Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

Новости часа: почти 40 новых станций метро построят в Москве до 2030 года

Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

Новости часа: Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пространства около 60 транспортных объектов преобразят в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилье по реновации построят в Москве в рамках 17 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщили городские власти.

Более 120 пар поженились на Северном речном вокзале в Москве за свадебный сезон. Об этом заявила исполняющая обязанности заммэра Анастасия Ракова.

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