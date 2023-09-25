25 сентября, 12:00Общество
Новости часа: в столице благоустроят территории около 60 транспортных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пространства около 60 транспортных объектов преобразят в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Жилье по реновации построят в Москве в рамках 17 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщили городские власти.
Более 120 пар поженились на Северном речном вокзале в Москве за свадебный сезон. Об этом заявила исполняющая обязанности заммэра Анастасия Ракова.