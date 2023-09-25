Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва переживает технологический бум. Участники Московского инновационного кластера зарегистрировали почти 20 тысяч патентов, сообщил Сергей Собянин.

Более 133 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации. Это данные департамента городского имущества.

До 20 градусов и переменную облачность обещают в столице 25 сентября. Об этом рассказали синоптики.