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Новости

25 сентября, 11:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса

Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

Новости часа: почти 40 новых станций метро построят в Москве до 2030 года

Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

Новости часа: Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"

Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"

Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва переживает технологический бум. Участники Московского инновационного кластера зарегистрировали почти 20 тысяч патентов, сообщил Сергей Собянин.

Более 133 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации. Это данные департамента городского имущества.

До 20 градусов и переменную облачность обещают в столице 25 сентября. Об этом рассказали синоптики.

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