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25 сентября, 11:15

Транспорт

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

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До 2026 года город закупит не менее 500 новых вагонов поезда "Москва-2020". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Впервые такие составы вышли на линии три года назад. На данный момент в столичном метро ходит более тысячи современных вагонов.

Кольцевая и Большая кольцевая линии уже полностью укомплектованы новыми составами. Более половины парка Калужско-Рижской линии тоже составляют современные поезда. Все они российского производства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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