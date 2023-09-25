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25 сентября, 10:45

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Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

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Сергей Собянин сообщил о главных градостроительных проектах Москвы

Москва переживает технологический бум. Только за прошлый год участники столичного инновационного кластера запатентовали 16 тысяч изобретений. Для работы инноваторов в городе созданы все условия, рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин.

Например, благодаря сервису добровольной регистрации прав на идеи и разработки предприниматели в несколько кликов бесплатно могут зафиксировать в блокчейн-сети сведения о правообладателях, затратах на создание интеллектуального труда и начать управлять нематериальными активами в цифровой форме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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