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25 сентября, 07:45

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Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса

Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса

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В районе Москворечье-Сабурово появятся новая школа и детский сад. Их возведет частный застройщик, после чего передаст объекты на баланс города.

Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, девелоперы активно помогают развивать социальную инфраструктуру. Новые детские сады строят на проспекте Андропова, 6-й Радиальной улице и Кавказском бульваре.

Скоро на юге столицы также появятся два спортивных объекта. Один из них – многофункциональный комплекс с бассейнами. Он станет тренировочной базой для профессионалов, а в свободное время будет доступен любителям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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