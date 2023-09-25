Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса

В районе Москворечье-Сабурово появятся новая школа и детский сад. Их возведет частный застройщик, после чего передаст объекты на баланс города.

Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, девелоперы активно помогают развивать социальную инфраструктуру. Новые детские сады строят на проспекте Андропова, 6-й Радиальной улице и Кавказском бульваре.

Скоро на юге столицы также появятся два спортивных объекта. Один из них – многофункциональный комплекс с бассейнами. Он станет тренировочной базой для профессионалов, а в свободное время будет доступен любителям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.