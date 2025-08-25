Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое за полгода 2025 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, фармацевтическая субстанция является основным активным компонентом препарата, который отвечает за его лечебное действие. Наращивание производства помогает снижать зависимость от импортных поставок и повышать конкурентоспособность отечественных препаратов на мировом рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

