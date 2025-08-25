Собянин: полностью обновили здание детско-взрослой поликлиники в районе Северном

В столичном районе Северном после реконструкции откроется детско-взрослая поликлиника. Она начнет работать уже осенью, сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Вести прием будут врачи сразу двух филиалов – диагностического центра № 6 и детской поликлиники № 125. Всего здесь смогут принимать более 1,5 тысячи пациентов в смену. Кабинеты новой поликлиники оснащены передовым оборудованием. Есть маммограф и различные аппараты УЗИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.