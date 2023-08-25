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Собянин рассказал о планах реставрации девяти объектов культурного наследия столицы

Собянин рассказал о планах реставрации девяти объектов культурного наследия столицы

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

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Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве. Как рассказал Сергей Собянин, шесть из них находятся в центральных районах, два памятника расположены на Ленинградском проспекте и еще один – на Кутузовском. Мэр подчеркнул, что город уделяет большое внимание сохранению и приумножению уникальных исторических богатств.

Комплексная программа реставрации действует в столице с 2011 года. За это время уже привели в порядок больше 2 000 памятников архитектуры, открыли свыше 60 новых музеев, возродили Северный речной вокзал и преобразовали старое промышленное здание в Дом культуры "ГЭС-2".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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