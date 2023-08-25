Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Общество

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: в Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Новости часа: Собянин заявил о заключении двух офсетов в сфере городского хозяйства

Собянин: Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства

Новости часа: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В обновленном КСК "Битца" есть все условия для проведения международных соревнований. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Большая кольцевая линия метро уже окупила себя, отметил заммэра Андрей Бочкарев. БКЛ запустили весной 2023 года.

Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортобществопогодавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика