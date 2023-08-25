Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В обновленном КСК "Битца" есть все условия для проведения международных соревнований. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Большая кольцевая линия метро уже окупила себя, отметил заммэра Андрей Бочкарев. БКЛ запустили весной 2023 года.

Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.