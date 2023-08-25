Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца". По словам мэра столицы, комплекс переживает второе рождение.

В 2023 году на МКАД заменили один миллион квадратных метров асфальта. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

До 6 баллов ожидается вечером в пятницу, 25 августа, на дорогах Москвы. Об этом рассказали в ЦОДД.