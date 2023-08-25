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Спорт

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: в Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Новости часа: Собянин заявил о заключении двух офсетов в сфере городского хозяйства

Собянин: Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства

Новости часа: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Новости часа: 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде

Собянин: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца". По словам мэра столицы, комплекс переживает второе рождение.

В 2023 году на МКАД заменили один миллион квадратных метров асфальта. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

До 6 баллов ожидается вечером в пятницу, 25 августа, на дорогах Москвы. Об этом рассказали в ЦОДД.

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