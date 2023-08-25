Новости часа: в Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Власти Москвы отказались от проектов на 20 миллионов квадратных метров ради развития города. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

График движения поездов на МЦД-1 изменится 26–28 августа из-за обновления инфраструктуры. Это данные Дептранса.