Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Город

Новости часа: в Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства

Новости часа: в Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Новости часа: Собянин заявил о заключении двух офсетов в сфере городского хозяйства

Собянин: Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства

Новости часа: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Новости часа: 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде

Собянин: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Собянин: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Власти Москвы отказались от проектов на 20 миллионов квадратных метров ради развития города. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

График движения поездов на МЦД-1 изменится 26–28 августа из-за обновления инфраструктуры. Это данные Дептранса.

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