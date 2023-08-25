Собянин: Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства

В Москве проведут электронные конкурсы. Победители смогут заключить офсетные контракты в сфере коммунального хозяйства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Инвесторы создадут производства расходных материалов и тары для цветов. Мэр отметил, что благодаря офсетным контрактам в городе располагаются необходимые для его нужд производства, а бизнес получает гарантированного покупателя.

Москва заключила 12 "офсетов" на поставку лекарств, медизделий, продуктов для молочных кухонь и систем хранения архивов. По шести контрактам поставки уже начались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.