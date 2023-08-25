Новости часа: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять новостроек передали под заселение по реновации в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Поезда не будут ходить на участке Люблинско-Дмитровской линии метро с 26 по 28 августа. Об этом сообщил Дептранс.

День знаний в Москве пройдет без существенных осадков, воздух прогреется до 23 градусов. Об этом заявили синоптики.