Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Общество

Новости часа: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Новости часа: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Новости часа: 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде

Собянин: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять новостроек передали под заселение по реновации в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Поезда не будут ходить на участке Люблинско-Дмитровской линии метро с 26 по 28 августа. Об этом сообщил Дептранс.

День знаний в Москве пройдет без существенных осадков, воздух прогреется до 23 градусов. Об этом заявили синоптики.

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