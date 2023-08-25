Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Новости часа: 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде

Новости часа: 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде

Собянин: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Собянин: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Сервисы "Московской электронной школы" внедрят в Татарстане – Сергей Собянин

Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас

Сергей Собянин: Москва поможет внедрить сервисы "МЭШ" в школах Татарстана

Взрослую поликлинику открыли после капремонта в Даниловском районе столицы – Собянин

Собянин заявил, что на долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России

Новости часа: Собянин заявил об увеличении объема промышленного производства в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более семи тысяч человек получат новое жилье в Зеленограде по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва передаст Подмосковью 200 новых павильонов остановок, они появятся у станций МЦД. Это данные Дептранса.

21 участок с долгостроями реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщили столичные власти.

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