Новости часа: 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более семи тысяч человек получат новое жилье в Зеленограде по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва передаст Подмосковью 200 новых павильонов остановок, они появятся у станций МЦД. Это данные Дептранса.

21 участок с долгостроями реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщили столичные власти.