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Собянин: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Собянин: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

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Пять новостроек – три в Крюкове и две в Старом Крюкове – передали под заселение в Зеленограде. Еще одну ввели в эксплуатацию и готовят для новых жильцов. О том, как идет программа реновации в этом административном округе, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, в новостройки переедут жители 11 старых домов. Пять из них уже снесли и сформировали место для будущего строительства. В новых квартирах уже живут 670 семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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