Сервисы "Московской электронной школы" внедрят в Татарстане – Сергей Собянин

"Московская электронная школа" появится в Татарстане. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Столица поможет настроить сервисы МЭШ под потребности региона, а в будущем будет поддерживать их работу. Учителя, школьники и родители смогут пользоваться электронным дневником и журналом, библиотекой и другими полезными сервисами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.