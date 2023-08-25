07:45Город
Сервисы "Московской электронной школы" внедрят в Татарстане – Сергей Собянин
"Московская электронная школа" появится в Татарстане. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Столица поможет настроить сервисы МЭШ под потребности региона, а в будущем будет поддерживать их работу. Учителя, школьники и родители смогут пользоваться электронным дневником и журналом, библиотекой и другими полезными сервисами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.