Собянин рассказал о помощи московских спасателей в борьбе с огнем в Рязанской области

Природный пожар в Рязанской области удастся потушить примерно за неделю. Так считает Сергей Собянин.

Мэр 25 августа снова приехал в охваченный огнем регион. Туда же прибыл и глава МЧС Александр Куренков. И, по его словам, ситуация там тяжелая, но контролируемая. Еще он подчеркнул, что специалисты ведомства располагают информацией о поджогах в рязанских лесах.

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