Собянин рассказал о помощи московских спасателей в борьбе с огнем в Рязанской области

Сергей Собянин прибыл в Рязанскую область, где бушуют пожары. В регион также приехали вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов.

Глава МЧС оценил ситуацию как тяжелую, но контролируемую. При этом он заявил, что специалисты ведомства располагают информацией о поджогах в рязанских лесах.

Мэр столицы рассказал о помощи московских спасателей в борьбе с огнем в Рязанской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.