Новости часа: Собянин рассказал о ситуации с верховыми пожарами в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Верховой пожар в Рязанской области очень сильный, есть надежда локализовать его за 1–2 дня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Воду раздают на остановках и станциях общественного транспорта Москвы из-за жары. Об этом заявил Дептранс.

У станции МЦД-4 Очаково Киевского направления МЖД началось благоустройство. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.