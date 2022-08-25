В Рязанскую область, где горят леса, 25 августа прибыли Сергей Собянин, а также вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов. Собянин рассказал, как московские спасатели помогают бороться с огнем в Рязанской области.

Глава МЧС оценил ситуацию как тяжелую, но контролируемую. При этом он заявил, что специалисты ведомства располагают информацией о поджогах в рязанских лесах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.