Собянин: в Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ

К 1 сентября в Москве откроют 25 новых детских садов и школ. Об этом в ходе церемонии открытия нового здания школы № 2117 на улице 40 лет Октября в Щербинке рассказал Сергей Собянин.

"Всего за год построено около 40 объектов образования: школ, детских садов. Обеспеченность города неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест и в детских садах, и в школах. К таким относится и Щербинка. Население здесь растет", – добавил мэр.

Собянин заявил, что некоторые образовательные учреждения в районе не подлежат реконструкции. На их месте возведут новые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.