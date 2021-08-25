Собянин: донорами плазмы для лечения COVID-19 стали более 25 тыс москвичей

За полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице "ВКонтакте".

В больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят коронавирус.

Для тех, кто хочет стать донором, работает горячая линия. Желающие сдать плазму могут позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.

За донорскую помощь полагается денежное поощрение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.