Собянин поручил за месяц подготовить к открытию новую поликлинику в Щербинке

В Щербинке сейчас активно строится жилье. Поэтому новые школы, детские сады и поликлиники очень востребованы. В среду, 25 августа, Сергей Собянин поручил в течение месяца подготовить к открытию новое здание поликлиники на Первомайской улице.

Поликлиника в семь этажей занимает более 11 тысяч квадратных метров. Там могут принимать как взрослых пациентов, так и детей. Есть дневной стационар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.