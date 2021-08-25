Собянин перевел в электронный вид еще три госуслуги в социальной сфере

Три государственные услуги в социальной сфере переводят в электронный вид. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

С 25 августа на портале mos.ru можно подать заявление о компенсации на покупку предметов для новорожденных.

С нового учебного года на этом же ресурсе будут принимать заявления на получение компенсации, которая возместит часть родительских денег за детский сад.

Кроме того, московские семьи могут оставить заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.