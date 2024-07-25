25 июля, 20:00Новости
Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления. Мэр столицы отметил также, что в Москве реконструировали почти 20 бывших кинотеатров.
С понедельника, 29 июля, температура в Москве понизится на 6–7 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Гости парка "Кузьминки" смогут обучиться африканским танцам на фестивале Afrofest, рассказала директор фестиваля Анна Михеева.