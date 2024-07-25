Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

"Мой район. Новости": площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

Новости часа: Центр компетенций беспилотных авиасистем в "Рудневе" будет расширен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления. Мэр столицы отметил также, что в Москве реконструировали почти 20 бывших кинотеатров.

С понедельника, 29 июля, температура в Москве понизится на 6–7 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Гости парка "Кузьминки" смогут обучиться африканским танцам на фестивале Afrofest, рассказала директор фестиваля Анна Михеева.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодафестиваливидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика