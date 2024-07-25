Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд. Известно, что 45% заключенных венчурных сделок в столице в 2023 году прошли при участии города.

В Москве начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами. Его члены проследят за порядком проведения голосования на выборах, которые состоятся с 6 по 8 сентября.

Москвичи 12 августа смогут наблюдать пик звездопада Персеиды, сообщила пресс-служба столичного планетария.