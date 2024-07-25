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Новости

Новости

25 июля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

"Мой район. Новости": площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

Новости часа: Центр компетенций беспилотных авиасистем в "Рудневе" будет расширен

Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в "Рудневе" увеличится втрое

Школьное озеро приведут в порядок в Зеленограде

Собянин: 45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города

Новости часа: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд. Известно, что 45% заключенных венчурных сделок в столице в 2023 году прошли при участии города.

В Москве начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами. Его члены проследят за порядком проведения голосования на выборах, которые состоятся с 6 по 8 сентября.

Москвичи 12 августа смогут наблюдать пик звездопада Персеиды, сообщила пресс-служба столичного планетария.

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