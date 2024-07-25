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Новости

Новости

25 июля, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

"Мой район. Новости": площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

Новости часа: Центр компетенций беспилотных авиасистем в "Рудневе" будет расширен

Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в "Рудневе" увеличится втрое

Школьное озеро приведут в порядок в Зеленограде

Собянин: 45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города

Новости часа: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский венчурный фонд увеличил финансирование технологических компаний до 50 миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение на участке Болотной набережной будет ограничено с 29 июля на месяц, предупредили в Дептрансе.

Несколько тонн фруктов раздадут посетителям фестиваля "День Индии" в Москве, сообщил директор Центра индийской культуры.

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