Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский венчурный фонд увеличил финансирование технологических компаний до 50 миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение на участке Болотной набережной будет ограничено с 29 июля на месяц, предупредили в Дептрансе.

Несколько тонн фруктов раздадут посетителям фестиваля "День Индии" в Москве, сообщил директор Центра индийской культуры.