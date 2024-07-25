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Новости

25 июля, 12:45

Новости

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

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В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ. Общая сумма за первый год службы составит от 5,2 миллиона рублей. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

В нее входит единовременная выплата правительства Москвы – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Также правительство Москвы будет доплачивать 50 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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