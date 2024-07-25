Новости часа: Центр компетенций беспилотных авиасистем в "Рудневе" будет расширен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площади Центра беспилотных систем в парке "Руднево" расширят более, чем в три раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Из столичных клиник выписали 13 пострадавших из Севастополя, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Почти 100 километров дорог построят в ТиНАО до 2026 года, заявили в департаменте развития новых территорий.