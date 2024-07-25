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Новости

25 июля, 11:45

Новости

Новости часа: Центр компетенций беспилотных авиасистем в "Рудневе" будет расширен

Новости часа: Центр компетенций беспилотных авиасистем в "Рудневе" будет расширен

Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в "Рудневе" увеличится втрое

Школьное озеро приведут в порядок в Зеленограде

Собянин: 45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города

Новости часа: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска диаметров

Новости часа: Собянин одобрил строительство многофункциональных комплексов в ЗАО

Новости часа: столичную площадь Европы переименовали в площадь Евразии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площади Центра беспилотных систем в парке "Руднево" расширят более, чем в три раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Из столичных клиник выписали 13 пострадавших из Севастополя, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Почти 100 километров дорог построят в ТиНАО до 2026 года, заявили в департаменте развития новых территорий.

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