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Транспорт

Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

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Стали известны тарифы для проезда на МЦД-3. Об этом в телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, утверждены три тарифные зоны – центральная, пригород и дальняя. Стоимость разовой поездки по билету "Кошелек" или картам "Тройка" начинается от 50 рублей. При поездке из каждой зоны в течение 90 минут будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК.

Для тех, кто совмещает несколько видов транспорта, такой тариф будет намного выгоднее обычной электрички. Например, пассажиры из Зеленограда смогут экономить больше 60 тысяч рублей в год. Новый диаметр запустят в ближайшие недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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