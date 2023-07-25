Собянин рассказал о строительстве новых объектов культуры в ТиНАО

Культурный центр "Ватутинки" в ТиНАО обновят и расширят в рамках реконструкции, рассказал Сергей Собянин. Всего в округе открыто более 70 учреждений культуры, а еще три в процессе строительства.

На финальной стадии находятся работы в поселении Московский, там строят школу искусств, а в Кленовском в будущем откроется многофункциональный культурный центр. В поселении Михайлово-Ярцевское заработает культурно-досуговый центр. В новых комплексах для жителей появятся концертный и хореографический залы, творческие классы, библиотеки, костюмерные и студии звукозаписи.

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