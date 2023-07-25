Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Город

Собянин рассказал о строительстве новых объектов культуры в ТиНАО

Собянин рассказал о строительстве новых объектов культуры в ТиНАО

Собянин рассказал о планах дальнейшей цифровизации столичных стационаров

Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции еще двух городских поликлиник

Maserati сбил пешехода в центре Москвы

Новости часа: с начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов

Собянин: обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%

Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

Собянин: последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

Собянин: с начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов

Собянин: последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

Культурный центр "Ватутинки" в ТиНАО обновят и расширят в рамках реконструкции, рассказал Сергей Собянин. Всего в округе открыто более 70 учреждений культуры, а еще три в процессе строительства.

На финальной стадии находятся работы в поселении Московский, там строят школу искусств, а в Кленовском в будущем откроется многофункциональный культурный центр. В поселении Михайлово-Ярцевское заработает культурно-досуговый центр. В новых комплексах для жителей появятся концертный и хореографический залы, творческие классы, библиотеки, костюмерные и студии звукозаписи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика