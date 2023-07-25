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Собянин рассказал о планах дальнейшей цифровизации столичных стационаров

Собянин рассказал о планах дальнейшей цифровизации столичных стационаров

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В ближайшие два года все столичные медчуреждения перейдут на безбумажный режим. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что в цифровом формате полностью уже работают институт Склифосовского и ГКБ Вересаева. В этом году к ним присоединятся еще пять учреждений. По словам мэра, внедрение новых технологий позволило существенно повысить качество и оперативность лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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