Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции еще двух городских поликлиник

Первых пациентов после реконструкции приняли 4-й филиал детской поликлиники № 122 в Ивановском и 2-й филиал детской поликлиники № 86 в Западном Дегунине. В них обслуживают более 16 тысяч детей и подростков. Об изменениях по новому московскому стандарту рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В поликлиниках заменили все инженерные системы и установили современное оборудование. Поменялась и логистика. Так, самые посещаемые врачи ведут прием на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю теперь находятся рядом.

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