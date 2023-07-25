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Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции еще двух городских поликлиник

Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции еще двух городских поликлиник

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Первых пациентов после реконструкции приняли 4-й филиал детской поликлиники № 122 в Ивановском и 2-й филиал детской поликлиники № 86 в Западном Дегунине. В них обслуживают более 16 тысяч детей и подростков. Об изменениях по новому московскому стандарту рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В поликлиниках заменили все инженерные системы и установили современное оборудование. Поменялась и логистика. Так, самые посещаемые врачи ведут прием на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю теперь находятся рядом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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