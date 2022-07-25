Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции в Даниловском районе. Уточняется, что старого помещения было недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения.

Современное трехэтажное здание на Автозаводской улице построено по индивидуальному проекту. Отдел укомплектован всем необходимым оборудованием. Там расположились дежурная часть, камера для содержания задержанных, 25-метровый стрелковый тир на 4 места, служебные кабинеты и спортзал с тренажерами и борцовским ковром. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.