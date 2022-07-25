До конца года Face Pay заработает на станциях МЦК – Собянин

До конца года система оплаты проезда Face Pay заработает на станциях Московского центрального кольца. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что сервис уже начали тестировать в автобусах и трамваях. А его аналогов по качеству и удобству использования пока нет.

Кроме того, недавно в кассах станций БКЛ заработала Система быстрых платежей – оплата проезда с помощью смартфона. До конца года все турникеты в метро будут оборудованы сканерами QR-кодов. Также планируется до середины 2023 года внедрить оплату проезда по СБП на наземном транспорте.

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