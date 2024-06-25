Новости часа: уже 17 московских стационаров работают в полностью цифровой среде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 московских стационаров и скорая помощь работают в полностью цифровой среде. Об этом заявил Сергей Собянин.

Москвичи получат возможность приоритетной парковки возле дома еще на 88 участках улиц, сообщили в Дептрансе.

В департаменте природопользования призвали москвичей отказаться от шаров на выпускных, чтобы обезопасить птиц.

