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Новости

Новости

25 июня, 20:00

Новости

Новости часа: уже 17 московских стационаров работают в полностью цифровой среде

Новости часа: уже 17 московских стационаров работают в полностью цифровой среде

Новости часа: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Собянин: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Новости часа: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

Собянин: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

Новости часа: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Мэр Москвы: в "Активном гражданине" проголосуют за лучший строительный проект

Собянин: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 московских стационаров и скорая помощь работают в полностью цифровой среде. Об этом заявил Сергей Собянин.

Москвичи получат возможность приоритетной парковки возле дома еще на 88 участках улиц, сообщили в Дептрансе.

В департаменте природопользования призвали москвичей отказаться от шаров на выпускных, чтобы обезопасить птиц.

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