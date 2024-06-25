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Новости

Новости

25 июня, 16:00

Новости

Новости часа: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Новости часа: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Собянин: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Новости часа: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

Собянин: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

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Собянин: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Новости часа: более 8 тыс школьников познакомились со столичными производствами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще две крупные больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Началось строительство путепровода между Костромской улицей и Юрловским проездом, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По данным синоптиков, тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные, 29–30 июня.

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