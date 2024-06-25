Новости часа: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще две крупные больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Началось строительство путепровода между Костромской улицей и Юрловским проездом, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По данным синоптиков, тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные, 29–30 июня.