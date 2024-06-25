Новости часа: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 320 семей переезжают в новостройку по реновации на улице Красных Зорь в Можайском районе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Двое детей из Севастополя находятся в реанимации НИИ детской хирургии в Москве. Об этом сообщил директор НИИ Александр Брянцев.

Прогулочная набережная появится на территории музея-заповедника "Коломенское", сообщил заммэра Петр Бирюков.