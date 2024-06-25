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Новости

Новости

25 июня, 13:45

Новости

Новости часа: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

Новости часа: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

Собянин: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

Новости часа: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Мэр Москвы: в "Активном гражданине" проголосуют за лучший строительный проект

Собянин: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Новости часа: более 8 тыс школьников познакомились со столичными производствами

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Собянин рассказал, как устроен новый культурный центр в районе Вороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 320 семей переезжают в новостройку по реновации на улице Красных Зорь в Можайском районе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Двое детей из Севастополя находятся в реанимации НИИ детской хирургии в Москве. Об этом сообщил директор НИИ Александр Брянцев.

Прогулочная набережная появится на территории музея-заповедника "Коломенское", сообщил заммэра Петр Бирюков.

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