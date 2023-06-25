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Новости

25 июня, 22:30

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Собянин рассказал, что 1,5 тысячи человек обучат к запуску МЦД-3 и МЦД-4 в Москве

Собянин рассказал, что 1,5 тысячи человек обучат к запуску МЦД-3 и МЦД-4 в Москве

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В преддверии запуска третьего и четвертого Московских центральных диаметров в Москве 1 500 человек проходят обучение, чтобы в дальнейшем работать на маршрутах. Об этом рассказал Сергей Собянин. Как пишет мэр в своем телеграм-канале.

В первую очередь упор делается на обучение специалистов локомотивных бригад, также нужны кассиры, контролеры и дежурные. Собянин подчеркнул, что новые диаметры свяжут больше 40 районов столицы, у миллионов москвичей появятся новые комфортные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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