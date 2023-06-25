Собянин рассказал о развитии районов на юго-востоке Москвы

Новый спорткомплекс, поликлиника по единому московскому стандарту и южный участок МСД – это важные объекты городской инфраструктуры строят и ремонтируют на юго-востоке столицы. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, в районах Печатники, Текстильщики и Южнопортовый проживают порядка 265 тысяч человек, и реализация проектов там значительно повышает их комфорт.

Только за последние годы удалось серьезно обновить транспортную инфраструктуру. Там открылись станции БКЛ, а реконструкция Волгоградского проспекта и новая развязка с Волжским бульваром сократила путь для тысяч автомобилистов. Кроме того, возвели Кожуховский мост между Печатниками и "Островом Мечты".

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