Собянин открыл новую платформу МЦД-2 Щукинская на северо-западе Москвы

12:45
Сергей Собянин открыл новую станцию Щукинская МЦД-2 и обновленный транспортно-пересадочный узел.
"Мы продолжаем реконструкцию существующих и строительство новых путей для железных дорог, в которые входит Московский транспортный узел, а также масштабную реконструкцию и строительство новых городских вокзалов. В этом году по плану их должно быть построено 11, из них уже 5 построено", – сказал мэр.
Открытие станции улучшит транспортное обслуживание порядка 170 тысяч москвичей – жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. В пешей доступности от станции проживают 49 тысяч человек.
Согласно предварительным прогнозам, станцией Щукинская МЦД-2 в ближайшие месяцы будут пользоваться порядка 8 тысяч пассажиров в сутки. Ожидается, что к концу года пассажиропоток вырастет примерно на 20%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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