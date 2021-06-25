Собянин открыл новую платформу МЦД-2 Щукинская на северо-западе Москвы

Сергей Собянин открыл новую станцию Щукинская МЦД-2 и обновленный транспортно-пересадочный узел.

"Мы продолжаем реконструкцию существующих и строительство новых путей для железных дорог, в которые входит Московский транспортный узел, а также масштабную реконструкцию и строительство новых городских вокзалов. В этом году по плану их должно быть построено 11, из них уже 5 построено", – сказал мэр.

Открытие станции улучшит транспортное обслуживание порядка 170 тысяч москвичей – жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. В пешей доступности от станции проживают 49 тысяч человек.

Согласно предварительным прогнозам, станцией Щукинская МЦД-2 в ближайшие месяцы будут пользоваться порядка 8 тысяч пассажиров в сутки. Ожидается, что к концу года пассажиропоток вырастет примерно на 20%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.