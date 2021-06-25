Собянин открыл новую станцию-вокзал Щукинская МЦД-2

Сергей Собянин открыл новую станцию Щукинская МЦД-2 и обновленный транспортно-пересадочный узел.

Новая станция объединяет два района – Покровское-Стрешнево и Щукино, которые теперь, по словам мэра, имеют хорошую связку между собой.

Открытие станции улучшит транспортное обслуживание порядка 170 тысяч москвичей – жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. В пешей доступности от станции проживают 49 тысяч человек.

Общая площадь станции Щукинская составляет 6,2 тысячи квадратных метров. В ее составе предусмотрены Z-образный пассажирский терминал и островная платформа с навесом от непогоды. Кроме того, она построена на принципах безбарьерной среды – там размещены 6 эскалаторов и 3 лифта.

Выходы со станции ведут в сторону Авиационной улицы, Врачебного и Полесского проездов, к жилым комплексам "Два Капитана" и "Алые Паруса". Пассажирский терминал также выполняет роль перехода через железнодорожные пути.

Станция Щукинская вошла в состав одноименного транспортно-пересадочного узла. К нему также относятся Таганско-Краснопресненская линия метро и наземный городской транспорт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.