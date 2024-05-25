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25 мая, 17:30

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Собянин рассказал об уникальных HR-сервисах в центре "Профессии будущего"

Собянин рассказал об уникальных HR-сервисах в центре "Профессии будущего"

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В центре "Профессии будущего" можно освоить одну из 75 востребованных специальностей за 3,5 месяца. О том, как соискателям помогают найти работу, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По его словам, уникальные HR-сервисы упрощают этот процесс.

Определить правильное направление помогают не только карьерные наставники, но и искусственный интеллект. Например, HR-капсула знает, как правильно составить резюме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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