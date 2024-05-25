25 мая, 14:15Новости
Собянин принял решение о создании летних бассейнов в парке "Серебряный бор"
В парке "Серебряный бор" появятся летние бассейны под открытым небом. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Бассейных зон будет две, в разных местах парка. В каждой зоне разместят раздевалки, душевые, зоны проката, бар и кофейные автоматы.
Бассейны наполнят очищенной водой комфортной для купания температуры. За безопасностью будут следить спасатели.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.