((ЖИЛЫЕ МЕТРЫ)) В районе Филёвский Парк построили два жилых комплекса по программе ренова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Филёвский Парк построили два жилых комплекса по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 300 мероприятий пройдет в Москве в честь 140-летия библиотечной системы, сообщил департамент культуры.

В выходные, 25 и 26 мая, в Москве сохранится сухая, солнечная погода с температурой до 27 градусов. О погодных условиях рассказали синоптики.