Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 00:00

Общество

((ЖИЛЫЕ МЕТРЫ)) В районе Филёвский Парк построили два жилых комплекса по программе ренова

((ЖИЛЫЕ МЕТРЫ)) В районе Филёвский Парк построили два жилых комплекса по программе ренова

Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

Новости часа: в Москве организовали концерт ко Дню славянской письменности и культуры

Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

Новости часа: Собянин пожелал московским школьникам успешно сдать выпускные экзамены

Новости часа: в школах Москвы прозвучали последние звонки

Собянин: в музее "Слово" на ВДНХ прошло свыше 7 тыс образовательных мероприятий

Собянин: в школах Москвы прозвучали последние звонки

Новости часа: Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах развития района Филевский Парк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Филёвский Парк построили два жилых комплекса по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 300 мероприятий пройдет в Москве в честь 140-летия библиотечной системы, сообщил департамент культуры.

В выходные, 25 и 26 мая, в Москве сохранится сухая, солнечная погода с температурой до 27 градусов. О погодных условиях рассказали синоптики.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациядосугобществопогодавидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика