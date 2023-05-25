25 мая, 23:00Новости
Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия
Более 900 миллионов поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦК. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Первые составы по Московскому центральному кольцу отправились в сентябре 2016 года. И с тех пор линия пользуется невероятной популярностью. Привычные маршруты изменили жизнь свыше трех миллионов жителей столицы, у которых удобный транспорт появился совсем рядом с домом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.